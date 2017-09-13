موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وقونيا سبور في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإستقبال نظيره فريق قونيا سبور التركي يوم غداً الخميس على أرضية ملعب الفيلودروم بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب نتائجه السيئة التي حققها في الأسابيع الماضية على صعيد الدوري الفرنسي بالرغم من إنطلاقته في الموسم الحالي كانت مثالية للغاية، ولكن الفريق لم يتمكن من الصمود مع توالي المباريات الصعبة.

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فعقب مرور 5 جولات حتى الآن من عمر الدوري الفرنسي يحتل فريق أولمبيك مارسيليا حالياً المركز العاشر في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط، وإضافة لذلك فإنه قد تعرض إلي خسارتين على التوالي في أخر لقائين له في الدوري الفرنسي، وربما ما يُزيد من الضغوطات أكثر على فريق أولمبيك مارسيليا أنه في أخر 5 مباريات له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي لم يتمكن من تخقيق سوى إنتصار وحيد فقط، وفي مقابل ذلك تعرض إلي خسارتين وسقط في فخ التعادل في لقائين.

ولكن الفرصة الآن تبدو سانحة ومثالية أمام فريق أولمبيك مارسيليا من أجل كتابة صفحة جديدة مع جماهيره في الموسم الحالي، وخاصة وأن مسابقة الدوري الأوروبي تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الجنوب الفرنسي، فالفوز بلقبها مع نهاية الموسم الحالي سوف يضمن لفريق أولمبيك مارسيليا مقعداً له بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى فريق أولمبيك مارسيليا لتحقيقه في الموسم الحالي، حيث أكد على ذلك الأمر في أكثر من مناسبة سابقة مدرب الفريق رودي غارسيا، والذي أكد أيضاً أن الفريق لا يزال يحتاج إلي التدعيمات لكي يُنافس كبار فرنسا مثل فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو على لقب الدوري الفرنسي، ولعل أبرز دليل على ذلك هو خسارته القاسية في الجولة الرابعة من عمر الدوري الفرنسي على يد مُضيفه فريق موناكو بستة أهداف مقابل هدف واحد.