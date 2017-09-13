موعد مباراة زولته فارغيم ونيس في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق نيس الفرنسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق زولته فارغيم البلجيكي يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الحادية عشر في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وذلك بعدما كانت إنطلاقته في مطلع الموسم كارثية للغاية حيث تم إقصائه من الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإضافة لذلك تعرض إلي هزائم متتالية على صعيد الدوري الفرنسي.

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ولكن يبدو أن فريق نيس قد إستعاد عافيته من جديد بأفضل صورة ممكنة، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه قد إكتسح في الجولة الماضية من عمر الدوري الفرنسي ضيفه وحامل اللقب فريق موناكو بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا.

مما أعطى لجماهير النادي الكثير من الثقة حول قدرة فريقهم على العودة للتألق من جديد في الموسم الحالي، وخاصة وأنه يُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي والتي من الممكن أن يُنافس بقوة على لقبها في حالة إستمر مستواه في التحسن مع مرور الأسابيع، ولم لا وهو من تمكن في الموسم الماضي من منافسة كلاً من فريق موناكو وفريق باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي.

وربما ما يُزيد أيضاً من تفاؤل جماهير نادي نيس أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد إستعاد مستواه المعهود من جديد، فقبل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة تعرض ماريو بالوتيلي إلي إنتقادات لاذعة من الجميع وحتى من المدرب لوسيان فافر نفسه نتيجة للمستوى الباهت الذي قدمه في مطلع الموسم، ولكن وبعد المباراة الماضية أمام موناكو عاد الجميع ليُثني عليه من جديد وخاصة بعدما سجل هدفين في مرمى فريق الإمارة.

ولا شك أن جماهير نادي نيس تعتمد كثيراً على لاعبين من طراز ماريو بالوتيلي والهولندي ويسلي شنايدر من أجل قيادة الفريق في الموسم الحالي نحو تحقيق الألقاب.