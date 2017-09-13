موعد مباراة فيتيس أرنهيم ولاتسيو في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق لاتسيو الإيطالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فيتيس أرنهيم الهولندي يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الحادية عشر في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لاتسيو المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي باحثاً عن مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وخاصة بعدما إكتسح ضيفه فريق ميلان في الجولة الماضية من عمر الدوري الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

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ولا شك أن فريق العاصمة لاتسيو يُعد أحد أبرز المرشحين للظفر بلقب مسابقة الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي، وذلك عطفاً على الأداء الرائع والمثالي الذي يُقدمه الفريق منذ الموسم الماضي مع مدربه سيموني إنزاغي، وعلى الرغم من أن الفريق قد فشل في الموسم الماضي في تحقيق هدفه وهو بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إلا أن ذلك الأمر يبقى هدفه الرئيسي أيضاً في الموسم الحالي، وربما ما يُعطيه أفضلية كبيرة أنه لديه أكثر من طريق للوصول إلي مبتغاه، فإما أنه يُنهي الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار وهو بكل تأكيد قادراً على تحقيق ذلك، أو عن طريق فوزه بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي، وأيضاً ربما مع تواجد خيارات أخرى معقدة شيئاً والتي لن تتضح إلا مع إقتراب الموسم من نهايته.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي وعقب مرور 3 جولات فقط من عمر الكالتشيو يحتل فريق لاتسيو حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط، وإضافة لذلك أيضاً فإن فريق النسور قد نجح مع إنطلاقة الموسم الحالي في تحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعدما تغلب على سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق فيتيس أرنهيم لن يكون خصماً سهلاً على الإطلاق، وذلك في ظل المستويات المتميزة التي يُقدمها الفريق في الدوري الهولندي، فعقب مرور 4 جولات من عمر الدوري يحتل الفريق حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 9 نقاط ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط.