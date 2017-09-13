موعد مباراة فاردار وزينيت في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق زينيت الروسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فاردار المقدوني يوم غداً الخميس على أرضية ملعب تيليكوم أرينا بالعاصمة المقدونية سكوبيه، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق زينيت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في أخر لقائين له على صعيد الدوري الروسي، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً عليه في نهاية المطاف وفي ظل حفاظه على صدارة ترتيب الدوري حتى هذه اللحظة.

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فعقب مرور 9 جولات من عمر الدوري الروسي يتصدر فريق زينيت حالياً جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 21 نقطة، ولكنه بكل تأكيد ليس في مأمن حيث يُطارده مباشرة فريق لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 20 نقطة، مما يُحتم على فريق زينيت ضرورة إستعادة عافيته من جديد بشكل سريع للغاية.

وخاصة من الناحية الهجومية ففي أخر لقائين للفريق في الدوري الروسي سقط فريق زينيت في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك كان أمام ضيفه فريق روستوف في الجولة الثامنة وأمام مُضيفه فريق دينامو موسكو في الجولة التاسعة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق زينيت في الموسم الحالي هو التتويج بلقب الدوري الروسي، حتى يتمكن من العودة مجدداً إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن وإن سنحت له الفرصة وواصل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي فإنه سيبدأ التفكير جدياً في المنافسة في اللقب ولم لا والفريق يمتلك كل الإمكانيات التي تسمح له بالمنافسة.

وربما ما يُعطي الفريق والجماهير حافزاً كبيراً أن فريق زينيت سبق له وأن فاز بمسابقة الدوري الأوروبي حينما كانت البطولة تحت مسمى كأس الإتحاد الأوروبي، وذلك كان في صيف عام 2008 تحديداً على حساب فريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ولم يكتفِ فريق زينيت بذلك وقتها بل فاز بعدها ب 3 أشهر تقريباً بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.