موعد مباراة ريال سوسيداد وروزنبورغ في الدوري الأوروبي 2018 م

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يصطدم فريق ريال سوسيداد الإسباني بضيفه فريق روزنبورغ النرويجي يوم غداً الخميس في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ريال سوسيداد المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية التي يُحققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، والتي جعلته عقب مرور 3 جولات فقط من عمر الليغا الإسبانية يتربع على عرش صدارة جدول الترتيب رفقة العملاق فريق برشلونة، حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 9 نقاط، أي أن فريق ريال سوسيداد قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن مما يُعطي لجماهيره الكثير من الثقة قبيل خوض هذه الموقعة الأوروبية المنتظرة.

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وكان فريق ريال سوسيداد قد بدأ مشواره في الليغا بالفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق فياريال بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وربما الشئ الوحيد الذي يُعاب عليه فريق ريال سوسيداد أنه خارج أرضه إستقبلت شباكه 4 أهداف في لقائين فقط، ولكن وفي مقابل ذلك تألق خط هجومه بشكل لافت وسجل 10 أهداف في 3 مباريات فقط، وهو ما يحتاجه الفريق في كل مبارياته وخاصة في الموقعة المنتظرة المقبلة له في الليغا حينما يستقبل حامل اللقب وسيد أوروبا الأول فريق ريال مدريد في مساء يوم الأحد على أرضية ملعب أنويتا.

ومن أجل دخول مباراة بهذا الحجم الثقيل يجب على فريق ريال سوسيداد أن يُحقق النقاط الثلاث الأولى له في مسابقة الدوري الأوروبي، حتى يكون في أفضل حالاته المعنوية أمام الفريق الملكي بعد يومين فقط من هذه المباراة، ولكن وبكل تأكيد لن يكون الأمر سهلاً وخاصة وأن فريق ريال سوسيداد سوف يواجه متصدر ترتيب الدوري النرويجي حالياً فريق روزنبورغ.