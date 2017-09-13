موعد مباريات الدوري الأوروبي يوم غداً الخميس 14-9-2017

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يشهد يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي إنطلاقة الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث تُقام يوم غداً جميع المباريات عن المجموعات ال 12 في المسابقة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم بعض هذه المباريات.

ففي المجموعة الأولى يستقبل فريق سلافيا براغ التشيكي نظيره فريق ماكابي من الكيان الصهيوني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي المجموعة الثانية يستقبل فريق دينامو كييف الأوكراني نظيره فريق سكينديربيو المقدوني في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وعن المجموعة ذاتها يصطدم فريق يونغ بويز السويسري بضيفه فريق بارتيزان بيلغراد الصربي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي المجموعة الرابعة يستقبل فريق رييكا الكرواتي نظيره فريق أيك أثينا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة الثالثة يستقبل فريق إسطنبول باشاكشهير التركي نظيره فريق لودوغوريتس البلغاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي المجموعة السادسة يستقبل فريق زلين من جمهورية التشيك نظيره فريق شيريف من مولدوفا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعن المجموعة ذاتها يصطدم فريق كوبنهاغن الدنماركي بضيفه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي المجموعة السابعة يحل فريق لوغانو السويسري ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هابويل من الكيان الصهيوني، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وعن المجموعة ذاتها يصطدم فريق ستيوا بوخارست الروماني بضيفه فريق فيكتوريا بيلزن من جمهورية التشيك في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي المجموعة العاشرة يستقبل فريق زوريا لوهانسك الأوكراني نظيره فريق أوسترسوند السويدي، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.