موعد مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق بتروجيت لإستقبال نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم غداً الخميس على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بتروجيت المواجهة تحت قيادة مدربه محمد يوسف عازماً على تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما كان الفريق قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى، وذلك في المباراة التي جمعت بينه وبين مُضيفه فريق الداخلية.

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وبالتالي فإن فريق بتروجيت يحتل حالياً المركز السادس في جدول الترتيب عقب مرور جولة واحدة فقط من عمر الدوري ويمتلك في رصيده نقطة واحدة، مما يُحتم عليه الفوز في مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي في حالة أراد الإلتحاق بركب المقدمة منذ الأسابيع الأولى والإبتعاد عن منطقة الخطر.

ومن أجل خوض هذه المباراة قام الكابتن محمد يوسف بالإعلان عن قائمة فريقه والتي تتكون من 21 لاعباً، وجائت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو النجا – عمرو حسام – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد دبش – عمرو حسن – حسام حسن – طه عادل – عصام صبحي – محمد عادل – علي عيد

خط الوسط: مصطفى شبيطة – أحمد مجدي – محمد سالم – كريم طارق – محمد أحمد – عبد العزيز السيد – أحمد العجوز – لاما كولين

خط الهجوم: شميلس بيكلي – أحمد جعفر – محمد رجب – محمد شاهين

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق المصري البورسعيدي وتحت قيادة مدربه المخضرم الكابتن حسام حسن أن يواصل نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، وذلك بعدما كان الفريق قد حقق فوزاً صعباً في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يحتل المركز الثالث حالياً في جدول ترتيب الدوري المصري.

وبكل تأكيد يبقى هدف فريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي هو مواصلة التألق الذي كان عليه في الموسم الماضي، علماً بأنه كان قريباً للغاية من تحقيق لقب كأس مصر ولكنه خسر في الدور النهائي على حساب فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد.