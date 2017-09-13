جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما يوم الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الثلاثاء حيث يحل فريق إنتر ضيفاً على نظيره فريق بولونيا على أرضية ملعب ريناتو ديلارا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الأربعاء تُقام بقية مباريات هذه الجولة، حيث يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بينيفينتو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق أتالانتا نظيره فريق كروتوني على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل فريق جنوى نظيره فريق كييفو فيرونا على أرضية ملعب لويجي فيراريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق سامبدوريا ضيفاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويصطدم فريق يوفنتوس بضيفه فريق فيورنتينا على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق لاتسيو بضيفه فريق نابولي في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يستقبل فريق ميلان نظيره فريق سبال على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، ويستقبل فريق أودينيزي نظيره فريق تورينو كما يحل فريق ساسولو ضيفاً على نظيره فريق كالياري، وجميع هذه المباريات في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.