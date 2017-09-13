جدول مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م

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يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنطلاقة مرحلة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م، حيث تُقام جميع مباريات الدور الثالث على مدار يومين وهما يوم الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذا الدور.

والبداية ستكون مع يوم الثلاثاء حيث يصطدم فريق ليستر سيتي بضيفه فريق ليفربول على أرضية ملعب كينغ باور في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق نورويتش سيتي ضيفاً على نظيره فريق برينتفورد في التوقيت ذاته.

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وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق وولفرهامبتون نظيره فريق بريستول روفرز، كما يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق ليدز يونايتد على أرضية ملعب تيرف مور، فيما يحل فريق ستوك سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بريستول سيتي، بينما يصطدم فريق أستون فيلا بضيفه فريق ميدلزبره في موقعة مرتقبة بين الطرفين، ويستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق بولتون على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، كما يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق هادرسفيلد تاون، بينما يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق برايتون.

ويحل فريق سوانزي سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريدينغ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره بارنسلي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وفي يوم الأربعاء يستقبل فريق إيفرتون نظيره فريق سندرلاند على أرضية ملعب غوديسون بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق دونكيستر روفرز على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، كما يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق نوتنغهام فورست على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق وست بروميتش ألبيون، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أما حامل اللقب فريق مانشستر يونايتد فسوف يبدأ حملة الدفاع عن لقبه حينما يستقبل نظيره فريق بورتون ألبيون على أرضية ملعب أولد ترافورد في التوقيت ذاته.