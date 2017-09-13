جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الثلاثاء حيث يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق ملقا على أرضية ملعب الميستايا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق إيبار على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الأربعاء يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً على نظيره فريق أتليتك بيلباو في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سان ماميس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق ليغانيس نظيره فريق جيرونا.

ويستقبل فريق ديبورتيفو لاكورونيا نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب رياثور، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق لاس بالماس على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته يستقبل حامل اللقب فريق ريال مدريد نظيره فريق ريال بيتيس على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي يوم الخميس يستقبل فريق فياريال نظيره فريق خيتافي على أرضية ملعب لاسيراميكا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق سيلتا فيغو نظيره فريق خيتافي على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق ريال سوسيداد ضيفاً على نظيره فريق ليفانتي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في أخر مباريات الجولة.