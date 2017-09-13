جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون مع يوم الثلاثاء حيث يستقبل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ نظيره فريق شتوتغارت على أرضية ملعب بوروسيا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً على نظيره فريق شالكة في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويحل فريق لايبزيغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أوغسبورغ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق فولفسبورغ نظيره فريق فيردر بريمن في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأربعاء يستقبل فريق كولن نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق هيرتا برلين بضيفه فريق باير ليفركوزن في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هامبورغ في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق هوفنهايم ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ماينز، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستجمع أخر مباريات الجولة بين فريق فرايبورغ وضيفه فريق هانوفر وذلك في التوقيت ذاته مثل المباريات السابقة.