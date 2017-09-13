ملخص مباراة ريال مدريد وأبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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إستهل حامل اللقب في أخر موسمين فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على حساب ضيفه فريق أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط الفريق الملكي بقوة كبيرة جداً على ضيفه وذلك سعياً منه لتسجيل الأهداف حتى تُصبح المباراة أسهل عليه، وعند الدقيقة الثانية عشر نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من أنصار النادي الملكي.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين إضطر الفرنسي زين الدين زيدان إلي إجراء أول تبديل له في المباراة بعد إصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ليشترك بدلاً منه الألماني توني كروس، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر الريال ضاغطاً على ضيفه وظل مستحوذاً على الكرة بشكل كامل، ولكن دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى فريق أبويل نيقوسيا.

ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع تقدم الفريق الملكي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه وعند الدقيقة السادسة والأربعين كاد الميرنغي يُسجل ثاني أهدافه عبر الدون كريستيانو رونالدو ولكن العارضة حرمته من ذلك، ولكن إصرار الريال على التسجيل كان كبيراً للغاية وعند الدقيقة الحادية والخمسين تحقق له ما أراد، وذلك حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها الدون كريستيانو رونالدو بنجاح مُحرزاً الهدف الثاني للفريق الملكي.

وعند الدقيقة الحادية والستين ضاعف القائد سيرخيو راموس من تقدم الريال بعدما أحرز الهدف الثالث بطريقة رائعة، وفيما تبقى من دقائق في عمر اللقاء واصل الفريق الملكي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك ليخرج في نهاية المطاف حاصداً للنقاط الثلاث الأولى له في المسابقة في إطار سعيه للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق.