الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة دوري الأبطال أمام الترجي الرياضي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تحضيراته اليومية إستعداداً منه للموقعة المرتقبة التي تنتظره في يوم السبت المقبل، والتي ستجمعه بضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المارد الأحمر المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وليس ذلك فحسب بل البحث عن الفوز أيضاً بنتيجة عريضة حتى يضمن تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك قبيل موقعة الإياب التي ستُقام على أرضية ملعب رادس بتونس والتي ستكون في غاية الصعوبة.

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ولا شك أن المارد الأحمر ليس في أفضل حالاته في الوقت الراهن، فبغض النظر عن سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، إلا أن فريق الأهلي لم يُقدم في تلك المباراة الأداء المنتظر منه بعيداً أيضاً عن الظلم التحكيمي الذي تعرض له في هذه المواجهة.

ولكن جماهير المارد الأحمر تثق كثيراً في قدرة فريقها على نسيان هذه الكبوة بشكل سريع للغاية، وخاصة وأن المباراة أمام فريق الترجي الرياضي ستشهد حضور غفير من جانب جماهير القلعة الحمراء، والتي من شأنها ستصنع أجوائاً إستثنائية في ملعب برج العرب في يوم السبت المقبل، مما سيؤثر دون أدنى شك بشكل إيجابي للغاية على لاعبي المارد الأحمر.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع يعلم جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الترجي الرياضي يمر بأفضل فتراته منذ الموسم الماضي، ولعل أبرز دليل على ذلك كان فوزه بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي ومن ثم فاز بلقب البطولة العربية للأندية في صيف العام الحالي 2017 م، ليبقى أمامه الآن فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الثلاثية، علماً بأن المارد الأحمر لديه أيضاً الهدف ذاته بعدما فاز بلقب الدوري المصري ولقب كأس مصر في الموسم الماضي.