“بايرن ميونيخ” يفرض غرامة 1000 يورو عن كل دقيقة تأخير عن المران

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أعلن نادي بايرن ميونيخ فرض غرامة رياضية على أي لاعب في الفريق يتأخر عن موعد التدريبات الرياضية، حيث قرر النادي فرض غرامة تقدر بحوالي ألف يورو غرامة تأخير عن كل دقيقة عن موعد التدريب الرياضي.

وأعلنت صحيفة بيلد الألمانية تعليقا على خبر فرض إدارة نادي بايرن ميونيخ عقوبة رياضية تصل إلى ألف يورو عن كل دقيقة تأخير عن وقت التدريب الرياضي، وعقبت الصحيفة على هذا الخبر أن العقوبة الرياضية ستجني العديد من الأموال لنادي بايرن ميونيخ الألماني جراء هذا القرار.

وصرح نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه يعاني من عدم انتظام لاعبيه في حضور فترة التدريب الرياضي، وأن الإدارة الرياضية صرحت عن فرض غرامة رياضية لتساهم في زيادة انتظام اللاعبي بوقت المران.

والجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونيخ يعاني في الفترة الحالية من العديد من المشاكل سواء في الأداء الرياضي أو في انتظام اللاعبين في وقت التدريب، بالإضافة إلى اضطراب العلاقة بين اللاعبين وبين مدرب الفريق “كارلو أنشيلوتي”.

كما خسر نادي بايرن ميونيخ أمام نادي هوفنهايم بهدفين نظيفين في خلال الجولة الثالثة من بوندسليغا الدوري الألماني، كما سجل النادي فوز على نادي أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نادي بايرن ميونيخ مشاكل أخرى بسبب تصريحات كلا من روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، حيث قام مدرب بايرن ميونيخ “كارلو أنشيلوتي” بجعل اللاعب “توماس مولر” في مقاعد اللاعبين البدلاء خلال لقاءه في الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني أمام نادي فيردر بريمن.

ووجه اللاعب “روبرت ليفاندوفسكي” انتقاد حاد إلى الإدارة الرياضية المسؤولة عن نادي بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الرياضية السابقة، وطلب من إدارة النادي سرعة التعاقد مع لاعبين جدد عالميين.

بالإضافة إلى قيام اللاعب الفرنسي “فرانك ريبيري” خلال استبداله في مباراة نادي بايرن ميونيخ ضد نادي أندرلخت في يوم الثلاثاء الماضي في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء ليتم استبداله مع اللاعب “توماس مولر” بإلقاء قميصه الرياضي بطريقة غير لائقة، وعقب على هذه الحادثة المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش قائلا: “لن تمر مرور الكرام”.