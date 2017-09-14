موعد مباراة بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق بورنموث لإستقبال نظيره فريق برايتون يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب فيتاليتي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بورنموث المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب إنطلاقته الكارثية في الموسم الحالي، حيث تعرض الفريق إلي 4 خسائر متتالية بعد مرور 4 جولات فقط من عمر البريمرليغ، مما جعل فريق بورنموث يحتل حالياً المركز التاسع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

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وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي، والتي ترغب بدورها في أن يضمن فريقها البقاء في البريمرليغ مرة أخرى كهدف رئيسي للفريق في الموسم الحالي مثلما كان الحال في المواسم القليلة الماضية منذ صعوده إلي أضواء البريمرليغ من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ولكن فريق بورنموث يُدرك جيداً أنه في حالة إستمرت نتائجه السلبية ولم يتمكن من تحقيق الإنتصارات، فحينها سيدخل الفريق بشكل مُبكر للغاية في الصراع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان فريق بورنموث قد بدأ مشواره بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة الرابعة تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

أما على الجانب الآخر فيأمل الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ أن يستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ففي أخر جولتين من عمر البريمرليغ جمع الفريق 4 نقاط في غاية الأهمية حيث عاد بالتعادل السلبي من خارج أرضه أمام مُضيفه فريق واتفورد في الجولة الثالثة، ومن ثم حقق الفوز على حساب ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة.