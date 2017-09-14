موعد مباراة تولوز وبوردو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق بوردو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق تولوز يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بوردو المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة تواجده رفقة ركب مقدمة كبار الدوري، حيث يتواجد حالياً فريق بوردو في المركز الخامس في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط، مما يجعل جماهيره تثق كثيراً بقدرة فريقها على المنافسة بقوة على مقعد مؤهل إلي المسابقات الأوروبية.

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ولكن وعلى الرغم من هذه الطموحات الكبيرة إلا أن الجميع يُدرك جيداً أنه من الصعب جداً أو من المستحيل على فريق بوردو أن يُنافس على مقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا أي ضمن المراكز ال 3 الأولى، وذلك بسبب فارق الإمكانيات الكبير بينه وبين فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو وفريق أولمبيك ليون وفريق نيس.

ليبقى هدفه الرئيسي هو ضمان مقعد له في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وذلك عن طريق إنهائه للدوري في الموسم الحالي في المركز الرابع أو من خلال فوزه بلقب كأس فرنسا أو لقب كأس الرابطة الفرنسية، علماً بأن فريق بوردو قد شارك في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي في مطلع الموسم الحالي، ولكنه تم إقصائه من الدور التمهيدي الثالث على يد الفريق المغمور فيديوتون المجري.

وعلى صعيد الدوري الفرنسي صادف فريق بوردو في الموسم الحالي مشكلة كبيرة لم يتمكن من حلها حتى هذه اللحظة، وهي المباريات التي يلعبها خارج أرضه حيث خاض حتى الآن عقب مرور 5 جولات من عمر الدوري 3 مباريات خارج أرضه وفيها جميعاً كانت نتيجة التعادل هي الفاصلة.

حيث تعادل أمام مُضيفه فريق أنجيه بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، وتعادل أيضاً أمام مُضيفه فريق أولمبيك ليون بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الثالثة، فيما كان تعادله الآخير خارج أرضه في الجولة الخامسة أمام مُضيفه فريق ليل وهذه المرة سلبياً بدون أهداف.