موعد مباراة هانوفر وهامبورغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق هامبورغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هانوفر يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هامبورغ المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر البوندسليغا على أرضه، والتي جائت على يد ضيفه فريق لايبزيغ بهدفين مقابل لا شئ، مما أضاع عليه بالتالي فرصة الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري وخاصة بعد إنطلاقته المثالية في مطلع الموسم.

Advertisements

ويحتل فريق هامبورغ حالياً المركز السابع في جدول ترتيب البوندسليغا ويمتلك في رصيده 7 نقاط، علماً بأنه كان قد حقق فوزين في أول لقائين له في الموسم وذلك على حساب ضيفه فريق أوغسبورغ بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم على حساب مُضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق هامبورغ في الموسم الحالي هو الصراع بقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يُمكن حدوثه في حالة إستمر الفريق في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وعدم التراجع مثلما يحدث له في كل موسم من المواسم القليلة الماضية، حيث كان ينتهي به المطاف دائماً في الصراع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق هانوفر العائد من جديد إلي أضواء البوندسليغا في الموسم الحالي في حالة جيدة للغاية، ويبدو أيضاً أنه عازماً على عدم الهبوط من جديد إلي دوري الدرجة الثانية الألماني مع نهاية الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك هي إنطلاقته المثالية في البوندسليغا حتى الآن.

حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط، والتي كان قد حققها من فوزين وتعادل وحيد مما يؤكد بالتالي على أنه فريقاً ليس سهلاً على الإطلاق ومن الصعب هزيمته.