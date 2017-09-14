موعد مباراة سوبر سبورت يونايتد وزيسكو يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي لإستقبال نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب موريبا بمدينة بريتوريا، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سوبر سبورت يونايتد المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره وليس ذلك فحسب بل تحقيق إنتصار عريض إن أمكن له ذلك، حتى يكون مطمئناً قبيل موقعة الإياب التي ستُقام في زامبيا مع نهاية شهر سبتمبر الحالي، وذلك في حالة أراد التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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أما على الجانب الآخر فسوف يكون فريق زيسكو يونايتد سعيداً للغاية في حالة نجح وخرج بنتيجة التعادل من خارج أرضه، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق الزامبي سيخوض المباراة من أجل الفوز أيضاً ولم لا وهو يمتلك كل الإمكانيات التي تُساعده على تحقيق ما يُريد وكان ذلك واضحاً في دور المجموعات.

وكان فريق سوبر سبورت يونايتد قد تأهل في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة، حيث تمكن من حصد 10 نقاط والتي حققها من خلال الفوز في لقائين والتعادل في 4 مباريات أخرى وفي مقابل ذلك لم يتعرض الفريق إلي أي هزيمة، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل الفريق 13 هدفاً ولكنه وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما فريق زيسكو يونايتد فقد تأهل في المركز الأول عن المجموعة الثالثة، حيث تمكن من حصد 10 نقاط والتي حققها من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في لقائين، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل الفريق 6 أهداف فقط وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 5 أهداف.

وبالتالي فإن الأفضلية ستكون لمصلحة فريق سوبر سبورت يونايتد، وخاصة في الوقت الحالي بعيداً عن دور المجموعات، فعلى الصعيد المحلي وفي أخر 3 مباريات رسمية سقط فريق سوبر سبورت يونايتد في فخ التعادل مرة واحدة وحقق الفوز في لقائين، أما فريق زيسكو يونايتد فقد سقط في فخ التعادل في لقائين وتعرض للخسارة في لقاء أخر.