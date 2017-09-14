موعد مباراة الرجاء والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق الرجاء لإستقبال نظيره فريق الأسيوطي سبورت في لقاء الصاعدين من دوري الدرجة الثانية يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب المكس بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الرجاء المواجهة تحت قيادة مدربه خالد القماش عازماً على كتابة صفحة جديدة للموسم الحالي، وذلك عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق الرجاء في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

Advertisements

مما أثار بالتالي الكثير من القلق والخوف بين عناصر فريق الرجاء خوفاً من العودة من جديد إلي دوري الدرجة الثانية، ولكن ذلك الأمر لا يزال مستبعداً نظراً لآننا مازلنا في الأسبوع الثاني فقط من عمر الدوري المصري، مما يُحتم على الفريق ضرورة رد الفعل في مواجهته أمام فريق الأسيوطي سبورت من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في الموسم والإنطلاق من جديد نحو تأمين مقعده ضمن كبار الكرة المصرية في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق الأسيوطي سبورت وتحت قيادة مدربه علي ماهر في حالة جيدة بعكس منافسه، وذلك بعد الإنطلاقة الجيدة له في الموسم الحالي حيث نجح في الحصول على نقطة من أمام وصيف المسابقة في الموسم الماضي فريق مصر المقاصة، وذلك بعدما تعادل معه بهدف لمثله في مواجهة أكدت على طموحات فريق الأسيوطي سبورت في بقية أطوار الموسم.

ومن جهته قام الكابتن علي ماهر بالإعلان عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة أمام فريق الرجاء، وتكونت هذه القائمة من 21 لاعباً وهم:-

عصام ثروت – شريف مدحت – أحمد دعدور – إسلام صيام – سليم عبد الخالق – محمد طارق – دونجا – أحمد جمال – أوكا – رزق – كالوشا – مهند – سعيد مراد – عمر بسام – محمد عنتر – محمود صلاح – محمود خالد شيكا – دابو – عفيفي – نيمار – نبيل داودي

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري يحتل فريق الأسيوطي سبورت حالياً المركز العاشر فيما يحتل فريق الرجاء المركز الثامن عشر والآخير عقب مرور جولة واحدة فقط من عمر الدوري المصري الممتاز.