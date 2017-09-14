موعد مباراة الشباب والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق الشباب لإستقبال نظيره فريق الباطن يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه السعودي الواعد سامي الجابر باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي على حساب فريق الباطن في ظرف أيام قليلة فقط، وذلك بعدما كان فريق الشباب قد فاز على حساب فريق الباطن بهدف وحيد مقابل لا شئ في يوم السبت الماضي، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ولي العهد السعودي 2018 م.

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مما سيُعطي بالتالي دافعاً معنوياً كبيراً لفريق الشباب من أجل تكرار فوزه على منافسه، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب سامي الجابر جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل تألق فريق الباطن منذ إنطلاقة الموسم الحالي على صعيد الدوري، ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق الباطن يتصدر حالياً ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن حامل اللقب فريق الهلال.

ويحتل فريق الشباب حالياً المركز السابع في جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، ويمتلك في رصيده 3 نقاط والتي كان قد حققها من خلال فوزه الكبير على حساب ضيفه فريق القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من عمر الدوري، علماً بأن فريق الشباب كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى على أرضه على يد ضيفه فريق أُحد بهدفين مقابل هدف واحد.

أما على الجانب الآخر فعلى الرغم من إقصائه من كأس ولي العهد السعودي منذ الدور الأول، إلا أن فريق الباطن سيبحث عن مواصلة إنتصاراته على صعيد مسابقة الدوري وذلك في إطار سعيه للبقاء ضمن صفوة الأندية السعودية في الموسم المقبل والذي سيكون الموسم الثالث على التوالي له عقب صعوده في الموسم الماضي إلي دوري الأضواء ولم لا التفكير في الظفر بمقعد أسيوي في الموسم المقبل مع إستمرار تطور الفريق.