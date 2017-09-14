موعد مباراة الفيصلي وإتحاد جدة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق إتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الفيصلي يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إتحاد جدة المواجهة تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك في إطار سعيه للإلتحاق بركب المقدمة منذ الأسابيع الأولى من عمر الدوري، نظراً لرغبته في المنافسة على لقب دوري عبد اللطيف جميل مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

Advertisements

ولكن فريق الإتحاد وأنصاره يأملون في عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، فعلى الرغم من أن فريق إتحاد جدة قد أنهى الدور الأول من عمر الموسم وهو متصدراً لجدول ترتيب الدوري، إلا أنه قد تراجع بشكل ملفت للغاية وتنازل عن الصدارة وفقد اللقب لمصلحة غريمه فريق الهلال، مما أثار الغضب كثيراً بين جماهيره وخاصة وأنه نجح في الفوز بلقب كأس ولي العهد السعودي، وبالتالي فإن جماهير العميد كانت تحلم بتحقيق الثنائية المحلية.

ولكن الفرصة الآن تبدو سانحة لفريق الإتحاد من أجل الإنطلاق من جديد مع بداية الموسم، علماً بأن فريق إتحاد جدة كان قد بدأ الموسم بشكل مخيب لجماهيره بعدما خسر على أرضه على يد ضيفه فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من عمر الدوري، ولكن العميد سرعان ما إستعاد عافيته في الجولة الثانية بعدما حقق فوزاً كاسحاً على حساب مُضيفه فريق الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

مما جعله يحتل حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 3 نقاط، ولكن الصعوبة التي سيجدها فريق الإتحاد في هذه المباراة أن منافسه فريق الفيصلي يمتلك هو الآخر 3 نقاط مثله، وإضافة لذلك يتواجد في المركز التاسع خلفه مباشرة متأخراً فقط بفارق الأهداف مما سيُزيد بالتالي من إثارة المواجهة، وذلك نظراً لأهمية النقاط الثلاث بالنسبة لكلاً من الطرفين في إنطلاقة الموسم الحالي.