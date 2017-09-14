موعد مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق كريستال بالاس بضيفه فريق ساوثهامبتون يوم السبت المقبل في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق كريستال بالاس المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد الإنجليزي المخضرم روي هودسون عازماً على كتابة صفحة جديدة في الموسم الحالي مع جماهيره، وذلك عقب الإنطلاقة الكارثية للفريق اللندني في مطلع الموسم، حيث تعرض الفريق إلي 4 هزائم متتالية بعد مرور 4 جولات فقط من عمر البريمرليغ.

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مما دفع إدارة النادي إلي إقالة الهولندي فرانك دي بور مدرب الفريق سابقاً من تدريب الفريق وتعويضه بالمخضرم روي هودسون، على أمل أن يتمكن الآخير من إعادة الفريق للطريق الصحيح إنطلاقاً من الجولة الخامسة من عمر البريمرليغ، ولعل ما يُعتبر أمراً إيجابياً أننا مازلنا في بداية الموسم وبالتالي فإن حظوظ فريق كريستال بالاس كبيرة للغاية في الهروب من منطقة الخطر وقاع الترتيب الذي يتواجد به حالياً.

وربما ما يُعطي جماهير النادي اللندني ثقة كبيرة أيضاً أن الفريق يمتلك كل الإمكانيات التي تسمح له بالبقاء في البريمرليغ، وليس ذلك فحسب بل أيضاً المنافسة وبقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي، وكل ما يجب على الفريق الآن هو العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات ومن ثم الحفاظ على الرتم العالي حتى يخرج من أزمته الحالية مبدأياً ثم يبدأ التفكير في تحقيق أهدافه فيما بعد ذلك.

وكان فريق كريستال بالاس قد بدأ موسمه بتعرضه لخسارة ثقيلة على أرضه على يد فريق هادرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض للخسارة خارج أرضه على يد فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة على أرضه على يد فريق سوانزي سيتي بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة تعرض للخسارة خارج أرضه على يد فريق بيرنلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.