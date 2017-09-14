موعد مباراة هادرسفيلد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل حامل اللقب في الموسم قبل الماضي فريق ليستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هادرسفيلد تاون يوم السبت المقبل على أرضية ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه كريغ شيكسبير عازماً على مصالحة جماهيره والخروج من النفق المظلم الذي أدخل نفسه فيه مع إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بسبب إنطلاقته الكارثية في مطلع الموسم، فعقب مرور 4 جولات فقط من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز حقق فريق الثعالب الفوز في مباراة واحدة فقط، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات أخرى مما أكد لجماهيره أنه من المستحيل التفكير في تحقيق أي معجزة والتتويج بلقب في الموسم الحالي.

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وربما ما يشفع لفريق ليستر سيتي قليلاً أن جميع الهزائم التي تعرض لها جائت على يد الأندية الكبيرة، حيث تعرض للخسارة في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مُضيفه فريق أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة تعرض للخسارة على أرضه على يد ضيفه وحامل اللقب فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

أما الفوز الوحيد الذي حققه فريق ليستر سيتي في البريمرليغ فجاء في الجولة الثانية على أرضه على حساب ضيفه فريق برايتون بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل فريق الثعالب يحتل حالياً المركز السابع عشر في جدول ترتيب البريمرليغ ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط.

أما على الجانب الآخر فيبدو صاحب الأرض فريق هادرسفيلد تاون في حالة أفضل من ضيفه، وذلك على الرغم من خسارته في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، إلا أن الفريق الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ يحتل حالياً المركز السادس في الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط.