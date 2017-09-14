موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ليفربول لإستقبال نظيره فريق بيرنلي في يوم السبت المقبل في موقعة معقدة على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره التي بدأ القلق يُسيطر عليها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك عقب النتائج المخيبة التي حققها فريق الريدز في خلال الأسبوع الحالي، فعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض فريق ليفربول لخسارة قاسية خارج أرضه على يد مُضيفه فريق مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في موقعة القمة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب الإتحاد في الجولة الرابعة من عمر الدوري.

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أما على الصعيد الأوروبي فقد بدأ فريق ليفربول مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم أمس الأربعاء بطريقة مخيبة أيضاً نوعاً ما، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق إشبيلية الإسباني، وعلى الرغم من أننا مازلنا في بداية الموسم ومن الممكن أن يتدارك فريق الريدز هذه العثرات، إلا أن الجميع يعلم جيداً أن العيوب الدفاعية التي يُعاني منها فريق ليفربول لا يُمكن إصلاحها على الإطلاق على مدار الموسم.

وبالتالي فإن فريق الريدز مُهدداً بعدم القدرة على المنافسة على أي لقب في الموسم الحالي بهذا الدفاع الباهت والسئ، علماً بأن فريق ليفربول يمتلك هجوماً نارياً والذي يتكون من البرازيلي روبيرتو فيرمينو والفرعون المصري محمد صلاح والبرازيلي فيليبي كوتينيو والسنغالي ساديو ماني، ولكن جماهير الريدز تُدرك جيداً أن ذلك الأمر وحده لن يكفي تماماً لمنافسة كبار البريمرليغ وأيضاً لن يكفي لمنافسة كبار أوروبا على لقب دوري الأبطال.

وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق ليفربول حالياً الثامن ويمتلك في رصيده 7 نقاط، مما يُحتم عليه الفوز من أجل الإلتحاق بركب المقدمة من جديد والدخول في أجواء الصراع على اللقب والتي لم يبتعد عنها كثيراً، ولكنه وفي الوقت ذاته يعلم أنه سيواجه فريقاً عنيداً للغاية ودائماً ما يقهر الكبار سواء داخل أو خارج أرضه، علماً بأن فريق بيرنلي يتواجد حالياً في المركز السابع بذات عدد النقاط الذي يمتلكه فريق ليفربول ولكنه متفوقاً عليه بفارق الأهداف.