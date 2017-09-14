ملخص مباراة أوستريا فيينا وميلان في الدوري الأوروبي 2018 م

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حقق ميلان الإيطالي فوزاً كاسحاً على حساب مُضيفه فريق أوستريا فيينا النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب إرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول فريق الروسونيري أن يضغط بشكل قوي على مُضيفه سعياً منه لحسم الأمور مُبكراً وعدم إعطاء الثقة لأصحاب الأرض، وعند الدقيقة السابعة نجح فريق ميلان في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له التركي هاكان كالهانوغلو أولى الأهداف لمصلحته بطريقة أكثر من رائعة.

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ولم يكتفِ فريق الروسونيري بذلك وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة، وعند الدقيقة التاسعة تمكن من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء وهذه المرة عبر مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا، وعند الدقيقة العشرين ضاعف فريق ميلان من تقدمه بعدما سجل له أندري سيلفا الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه قاضياً بشكل كبير للغاية على أي أمل متبقي لفريق أوستريا فيينا من أجل الخروج على الأقل بالتعادل من هذه المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني وعند الدقيقة السابعة والأربعين تمكن فريق أوستريا فيينا من تقليص الفارق، وذلك بعدما سجل له البديل ألكسندر بوركوفيتش أولى الأهداف لصالحه عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الضيوف مُشعلاً من أجواء اللقاء من جديد.

ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على فريق الروسونيري وعند الدقيقة السابعة والخمسين تأكد ذلك بعدما أحرز أندري سيلفا الهدف الرابع لفريقه والهاتريك الشخصي له، وعند الدقيقة الثالثة والستين أضاف البديل الإسباني خواكين سوسو خامس أهداف فريقه بطريقة أكثر من رائعة بعدما سدد كرة صاروخية ساقطة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس النمساوي من فعل أي شئ للتصدي لها.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك حصد فريق ميلان النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة وصالح جماهيره عقب خسارته القاسية الآخيرة في الكالتشيو على يد فريق لاتسيو.