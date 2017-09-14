موعد مباراة نيوكاسل وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق نيوكاسل يونايتد بضيفه فريق ستوك سيتي في يوم السبت المقبل في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيوكاسل يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني المخضرم رافاييل بينيتز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك بعدما كانت إنطلاقة الفريق متعثرة للغاية على مستوى البريمرليغ في مطلع الموسم، مما أثار حينها الكثير من القلق بين جماهيره خوفاً على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم وخاصة وأنها لا ترغب في العودة مجدداً إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ حالياً يحتل فريق نيوكاسل يونايتد حالياً المركز العاشر ويمتلك في رصيده 6 نقاط، والتي حققها من خلال فوزه في الجولة الثالثة على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم فوزه في الجولة الرابعة خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق سوانزي سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق ستوك سيتي تحت قيادة مدربه المخضرم مارك هيوز في حالة جيدة للغاية، فالفريق العنيد لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط منذ إنطلاقة الموسم الحالي في البريمرليغ، والتي كانت في الجولة الأولى على يد مُضيفه فريق إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي مقابل ذلك تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في لقائين أخرين.

وبالتالي فإن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني عشر في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 5 نقاط، مما سيُزيد بكل تأكيد من إثارة المباراة نظراً لإحتياج كلاً من الطرفين للنقاط الثلاث من أجل الإرتقاء إلي منتصف الترتيب الأعلي والإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر، ولكن ربما ما يُقلق جماهير نادي ستوك سيتي قليلاً أن فريقها سقط في فخ التعادل في أخر جولتين له من عمر البريمرليغ، مما يُحتم على الفريق ضرورة تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه.