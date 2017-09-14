ملخص مباراة هيرتا برلين وأتليتك بيلباو في الدوري الأوروبي 2018 م

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الموقعة التي جمعت بين فريق هيرتا برلين الألماني وضيفه فريق أتليتك بيلباو الإسباني، وذلك في المباراة التي شهدها الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين ضمن مباريات المجموعة العاشرة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول وعلى الرغم من أنه يخوض المواجهة خارج أرضه، إلا أن فريق أتليتك بيلباو حاول أن يفرض أسلوب لعبه على مُضيفه وذلك من خلال إستحواذه بشكل كامل على الكرة، وفي المقابل ساعد فريق هيرتا برلين ضيفه على تحقيق مبتغاه بتراجعه نسبياً لمناطقه الدفاعية مع تركيزه على الهجمات المرتدة.

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ومع مرور الدقائق بدا فريق أتليتك بيلباو عاجزاً تماماً عن إختراق دفاعات أصحاب الأرض، وليس ذلك فحسب بل لم يتمكن أيضاً من تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى الحارس الألماني توماس كرافت، ليستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني تبدلت الأوضاع قليلاً ودخل فريق هيرتا برلين ضاغطاً بشكل قوي للغاية على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولكن ومع مرور الدقائق عاد سيناريو اللقاء ليهبط من جديد من الطرفين وفشل كلاهما في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، وبالتالي إنخفض إيقاع اللعب كثيراً وأصبحت المباراة في غاية الملل سواء على كلاً من مشجعي الفريقين أو على المشاهد المحايد.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين حاول الإسباني خوسيه أنخيل مدرب فريق أتليتك بيلباو تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك لاعبه الإسباني المخضرم راؤول غارسيا على أمل أن يتمكن فريقه من خطف هدف الإنتصار في نهاية المطاف، وفي المقابل كان أخطر لاعب من فريق هيرتا برلين هو الإيفواري سالومون كالو، ولكنه وجد أمامه في أكثر من مناسبة الحارس الإسباني إياغو يقظاً للغاية ومتألقاً.

وعند الدقيقة الخامسة والثمانين أجرى المدرب خوسيه أنخيل تبديلاً أخر على خطوطه الأمامية بإشراكه لماركيل سوسايتا بدلاً من إناكي ويليامز، ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على نتيجة المباراة التي إنتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.