موعد مباراة واتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق واتفورد يوم السبت المقبل في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بسبب النتائج الإيجابية المتتالية التي حققها في الأونة الآخيرة مما جعله مرشحاً بارزاً للتتويج بكلاً من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، ولعل ما جعله يرتقي إلي هذه المكانة ليس فقط النتائج والإنتصارات التي يُحققها وإنما بسبب الأداء الرائع الذي يُقدمه كافة عناصره.

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وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 10 نقاط، وذلك مثله مثل المتصدر فريق مانشستر يونايتد والذي يتفوق فقط بفارق الأهداف، وإضافة لذلك فقد سجل فريق مانشستر سيتي حتى الآن في البريمرليغ 10 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

وبغض النظر عن نتائج الفريق منذ مطلع الموسم الحالي فإن نتائج فريق مانشستر سيتي في الأسبوع الحالي لوحدها كافية، فعلى صعيد البريمرليغ إصطدم بضيفه فريق ليفربول في الجولة الرابعة من عمر الدوري على أرضية ملعب الإتحاد، ولكنه حقق فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه العملاق بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم وفي يوم أمس الأربعاء عاد بفوز كاسح من خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق فينورد روتردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو أن فريق واتفورد تحت قيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا سيكون خصماً سهلاً على الإطلاق، فمن جهة تُعد إنطلاقة الفريق في الموسم الحالي مثالية للغاية مما جعله يحتل المركز الرابع حالياً في ترتيب البريمرليغ مع إمتلاكه في رصيده ل 8 نقاط، ومن جهة أخرى فإنه سيخوض المواجهة على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره، والتي تأمل في رد إعتبارها عقب الخسارة القاسية في الموسم الماضي على نفس الملعب بخمسة أهداف مقابل لا شئ أمام فريق مانشستر سيتي.