رسميًا.. إدغاردو باوزا مدربًا للمنتخب السعودي خلفًا لفان مارفيك

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أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس عن تعيينه الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدرباً للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، ويأتي ذلك بعد موافقة الإتحاد الإماراتي لكرة القدم على طلب الإتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا من أجل الإشراف فنياً على الأخضر السعودي في المحافل الدولية القادمة وفي مقدمتها كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

هذا وكان الإتحاد الإماراتي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا في شهر مايو الماضي من العام الحالي 2017 م، ولكنه قرر التنازل عن ذلك العقد وفسخه بالتراضي بعد الإتفاق مع الإتحاد السعودي لكرة القدم على ذلك الأمر، وبناءً على ذلك قدم عادل بن محمد عزت رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للأشقاء في الإتحاد الإماراتي لكرة القدم على التعاون المستمر فيما بينهما، مثنياً في الوقت ذاته على العلاقة الكبيرة بين الإتحادين الشقيقين.

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كما أشاد رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم أيضاً بحرص كلاً من الإتحادين السعودي والإماراتي على تعزيز أواصر المحبة والأخوة، متمنياً لسعادة رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة ولمجلس إدارته دوام التوفيق والنجاح.

هذا وقد سبق للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا وأن تولى القيادة الفنية لكلاً من منتخب الأرجنتين ومنتخب الإمارات سابقاً، كما تولي أيضاً الإشراف فنياً على العديد من الأندية منها نادي ساو باولو البرازيلي ونادي سان لورينزو الأرجنتيني وأيضاً نادي النصر السعودي إضافة إلي العديد من الأندية الآخرى.

علماً بأن المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا سوف يُعد المدرب الأرجنتيني الثالث الذي يتولي تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث سبقه في ذلك المدرب خورخي سولاري والذي تولي الإشراف فنياً على الأخضر السعودي في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994 م، وأيضاً المدرب غابرييل كالديرون والذي تولى الإشراف فنياً على الأخضر السعودي في 19 مباراة دولية من بينها التصفيات الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم في ألمانيا عام 2006 م، مع العلم أن هذه هي المرة الخامسة التي يتواجد بها المنتخب السعودي في المونديال والتي ستكون على الأراضي الروسية في شهر يونيو تحديداً من العام المقبل 2018 م.