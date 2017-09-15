موعد مباراة وست بروميتش ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق وست هام يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق وست بروميتش ألبيون يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق وست هام يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والإنتصارات، وذلك بعدما تمكن الفريق اللندني من تحقيق فوزه الأول في البريمرليغ في الموسم الحالي على حساب ضيفه فريق هادرسفيلد تاون بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

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علماً بأن فريق وست هام يونايتد كانت إنطلاقته في الموسم الحالي كارثية للغاية بعدما تعرض للفريق ل 3 هزائم متتالية، وبالتالي يتواجد الفريق اللندني حالياً في المركز الثامن عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره وخاصة في ظل التعاقدات القوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان فريق وست هام يونايتد قد بدأ مشواره في البريمرليغ بتعرضه إلي خسارة ثقيلة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة مرة أخرى خارج أرضه وهذه المرة على يد مُضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق وست بروميتش ألبيون تحت قيادة مدربه المخضرم توني بوليس في حالة جيدة نوعاً ما، ولعل أبرز دليل على ذلك أن الفريق يحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 7 نقاط، علماً بأن الفريق قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ خارج أرضه على يد مُضيفه فريق برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن ربما ما قد يُساعده على النهوض مجدداً والعودة لسكة النتائج الإيجابية هو أنه سيخوض المواجهة على أرضه ووسط جماهيره.