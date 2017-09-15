موعد مباراة توتنهام وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لإستقبال نظيره فريق سوانزي سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، والتي حققها منذ عودته من فترة التوقف الدولي الماضية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، وبالتالي فإن الفريق اللندني في أفضل حالاته المعنوية وخاصة بعدما تمكن من كسر عقدته على ملعب ويمبلي والتي طالت طويلاً.

Advertisements

فعلى صعيد البريمرليغ حقق فريق السبيرز فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الماضية من عمر المسابقة، أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز في إنطلاقة مشواره في المسابقة على حساب ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولا شك أيضاً أن فوزه في هذه الجولة من عمر البريمرليغ سوف يدفعه أكثر إلي مقدمة الترتيب، وخاصة وأنه يتواجد حالياً في المركز الخامس في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 7 نقاط مما يجعله ليس بعيداً عن أندية الصدارة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق السبيرز في الموسم الحالي هو التتويج بلقب البريمرليغ بعدما فشل في تحقيق ذلك في أخر موسمين على الرغم من إقترابه كثيراً من ذلك.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق سوانزي سيتي تحت قيادة مدربه بول كليمنت أن يستعيد عافيته بشكل سريع للغاية، وخاصة بعد عثراته المتكررة في الموسم الحالي مع إنطلاقة البريمرليغ والتي جعلته بالتالي يتواجد في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط.

علماً بأن فريق سوانزي سيتي قد بدأ مشواره بتعادل سلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام فريق ساوثهامبتون في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض لخسارة قاسية على أرضه على يد فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز خارج أرضه على حساب فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة تعرض للخسارة على أرضه على يد فريق نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.