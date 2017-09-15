موعد مباراة موناكو وستراسبورغ في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد حامل اللقب فريق موناكو لإستقبال نظيره فريق ستراسبورغ يوم غداً السبت على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على الخروج من كبوته التي مر بها في الأسبوع الماضي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد المحلي تعرض فريق الإمارة لخسارة قاسية خارج أرضه على يد مُضيفه فريق نيس بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا في الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي.

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أما على الصعيد الأوروبي فعلى الرغم من أن فريق موناكو قد بدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتعادل بهدف لمثله خارج أرضه أمام فريق لايبزيغ الألماني، إلا أن ذلك التعادل لا يُعد أمراً سلبياً وخاصة وأن المواجهة كانت خارج أرضه، مما جعل الفريق يحصد نقطة واحدة فقط في إنطلاقة مشواره الأوروبي.

وعلى صعيد ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق موناكو حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أي أن الفارق بينه وبين المتصدر فريق باريس سان جيرمان 3 نقاط فقط، وبكل تأكيد يُدرك فريق موناكو جيداً أن الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي في الموسم الحالي يُعد أمراً في غاية الصعوبة وخاصة في ظل قوة الفريق الباريسي كثيراً بعدما تعاقد الآخير مع النجم البرازيلي نيمار جونيور والنجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو أن فريق ستراسبورغ سيكون مرشحاً لتحقيق أي شئ في المباراة أمام مُضيفه فريق موناكو، وخاصة وأن الفريق لم يتمكن من تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات له في الدوري الفرنسي، حيث تعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في لقائين أخرين، وبالتالي فإنه يتواجد حالياً في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط حتى الآن.