موعد مباراة ديجون وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق سانت إيتيان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديجون يوم غداً السبت على أرضية ملعب غاستون جيرارد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سانت إيتيان المواجهة تحت قيادة مدربه أوسكار غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر جولتين من عمر الدوري الفرنسي مما جعل الفريق يتراجع قليلاً عن الصراع على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل فريق سانت إيتيان حالياً المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق لا يستطيع النهوض من هذه الكبوة بشكل سريع للغاية، والدخول في الصراع مجدداً على أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الهدف الرئيسي لفريق سانت إيتيان في الموسم الحالي، ولكنه وفي حالة فشل في تحقيق ذلك الهدف فلن يكون التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي أمراً سيئاً أيضاً.

وكان فريق سانت إيتيان قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بالفوز على حساب ضيفه فريق نيس بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب مُضيفه فريق كُان بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق أميان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة تعرض للخسارة على يد مُضيفه فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الخامسة سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أنجيه.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق ديجون سوف يكون خصماً في غاية السهولة، حيث يتواجد الفريق حالياً في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط عقب مرور 5 جولات من عمر المسابقة، وإضافة لم يتمكن من تحقيق سوى فوز وحيد فقط وذلك في مقابل تعادله في مباراة أخرى وتعرضه للخسارة في 3 مباريات أخرى.