موعد مباراة غانغون وليل في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق غانغون يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا عازماً على الخروج من سلسلة نتائجه السلبية التي حققها في الأونة الآخيرة وتحديداً منذ إنطلاقة الموسم الحالي، فالفريق لم يعرف طعم الفوز سوى في مباراة واحدة والتي كانت في الجولة الأولى من عمر الدوري على حساب ضيفه فريق نانت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وبالتالي فإن فريق ليل قد تراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري، حيث يتواجد حالياً في المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 5 نقاط فقط، مما أثار الكثير من القلق بين جماهيره والتي لا ترغب في رؤية فريقها يُصارع طوال الموسم من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وعلى الرغم من أن الجميع يعلم جيداً أن المدرب مارسيلو بيلسا لا يزال يحتاج الكثير من الوقت من أجل بناء فريق قوي يُمكنه المنافسة على الألقاب، إلا أن جماهير نادي ليل تأمل على الأقل أن يتمكن فريقها من حجز مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على الفريق إما أن يُنهي الدوري الفرنسي في المركز الرابع أو عن طريق فوزه بلقب كأس فرنسا أو بلقب كأس الرابطة الفرنسية.

ولكن قبل كل ذلك يجب على فريق ليل أن يعود من جديد إلي سكة الإنتصارات بعدما فشل في تحقيق ذلك في أخر 4 مباريات رسمية له على صعيد الدوري الفرنسي، حيث تعرض للخسارة خارج أرضه على يد فريق ستراسبورغ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة داخل أرضه على يد فريق كُان بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة سقط في فخ التعادل بهدف لمثله خارج أرضه أمام فريق أنجيه، وفي الجولة الخامسة سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف داخل أرضه أمام فريق بوردو.