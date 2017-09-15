موعد مباراة نانت وكُان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق نانت لإستقبال نظيره فريق كُان يوم غداً السبت على أرضية ملعب لابوجوار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نانت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل تعويض إنطلاقة الفريق السيئة نوعاً ما في مطلع الموسم الحالي، حيث تعرض الفريق إلي خسارتين على التوالي في أول جولتين من عمر الدوري الفرنسي.

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ولكن فريق نانت سرعان ما إستعاد عافيته وخاصة بعدما تأقلم جميع عناصر الفريق مع أسلوب المدرب كلاوديو رانييري، علماً بأن إدارة نادي نانت كانت قد تعاقدت مع المدرب كلاوديو رانييري عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، وبالتالي فإنه كان متوقعاً أن يأخذ الأمر وقتاً حتى ينسجم المدرب الإيطالي مع الفريق، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإنسجام لم يطل على الإطلاق وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب كلاوديو رانييري في مهنة التدريب.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق نانت حالياً المركز الثامن ويمتلك في رصيده 7 نقاط، ولعل ما يُزيد من أهمية هذه المباراة كثيراً بالنسبة لفريق نانت أن منافسه فريق كُان يتواجد في المركز السادس في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط، مما يعني أن فوز فريق نانت سوف ينقله بشكل تلقائي إلي مقدمة الترتيب، وهو بكل تأكيد الأمر الذي تحلم به الجماهير بعدما غاب الفريق عن الأضواء في المواسم الماضية.

ولكن وفي الوقت ذاته كانت إدارة نادي نانت قد أكدت في أكثر من مناسبة سابقة، أنه في حالة تمكن الفريق من إنهاء الدوري في الموسم الحالي في المركز السابع كما حدث في الموسم الماضي، فإن ذلك سيكون مرضياً للغاية بالنسبة لها كأول خطوة في في مشروع المدرب كلاوديو رانييري مع التطلع إلي التطور بصورة أكبر في الموسم الذي يليه، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو عودة الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي من جديد.