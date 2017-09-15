موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ لإستقبال نظيره فريق ماينز يوم غداً السبت على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عازماً على نسيان عثرته الآخيرة في البوندسليغا، وخاصة وأنه قادم من فوز عريض على حساب ضيفه فريق أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وهو الأمر الذي قد يُعطي الفريق البافاري دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات على المستوى المحلي، وخاصة وأنه يرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً للبوندسليغا للموسم السادس على التوالي في إنجاز تاريخي للعملاق البافاري، ولكن ومن أجل تحقيق ذلك يجب على الفريق البافاري أن يعود ليس فقط إلي الإنتصارات وإنما يعود إلي مستواه الطبيعي والكبير وليس ما ظهر عليه حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى صعيد جدول ترتيب البوندسليغا يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز السادس ويمتلك في رصيده 6 نقاط، وربما الأمر الذي لا يُقلقه كثيراً أن الفارق بينه وبين عرش الصدارة ليس كبيراً للغاية وهو نقطة واحدة فقط، مما يجعل الفريق البافاري قريباً للغاية من إستعادة الصدارة في الأسابيع القليلة القادمة في حالة تحسن مستواه.

ولا شك أن الفريق البافاري تنتظره في الأسابيع القادمة مواجهات في غاية الصعوبة وجميعها في شهر سبتمبر الحالي، فبغض النظر عن المباراة السهلة نسبياً أمام ضيفه فريق ماينز سوف يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً على نظيره فريق شالكة في الجولة الخامسة من البوندسليغا، ومن ثم سوف يستقبل فريق فولفسبورغ في الجولة السادسة من البوندسليغا، فيما ستكون الموقعة المنتظرة التي ستجمعه بمُضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ختام الشهر الحالي.