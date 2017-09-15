موعد مباراة فيردر بريمن وشالكة في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق شالكة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فيردر بريمن يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق شالكة المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل التقدم أكثر على مستوى جدول الترتيب ومزاحمة كبار ألمانيا على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وخاصة وأنه يرغب في العودة من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو على الأقل في مسابقة الدوري الأوروربي بعدما غاب في الموسم الحالي عن الأجواء الأوروبية تماماً.

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وعلى صعيد جدول ترتيب البوندسليغا تُعد هذه الفترة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق شالكة، حيث يحتل حالياً المركز الخامس ويمتلك في رصيده 6 نقاط وفي حالة أراد التقدم أكثر على مستوى الترتيب يجب عليه أن يتخطى المواجهات الصعبة المقبلة التي ستكون في إنتظاره، فعقب المواجهة أمام فريق فيردر بريمن سوف يحل فريق شالكة ضيفاً أيضاً على كلاً من فريق هوفنهايم وفريق هيرتا برلين، فيما سيستقبل على أرضية ملعبه فيلتنز أرينا كلاً من حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ وفريق باير ليفركوزن.

أما على الجانب الآخر فيبدو صاحب الأرض فريق فيردر بريمن يعيش أسوء فتراته، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق أي إنتصار في البوندسليغا في الموسم الحالي حتى الآن، مما جعله يتواجد حالياً في المركز السادس عشر في ترتيب البوندسليغا ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

حيث كان الفريق قد بدأ مشواره في الموسم الحالي في البوندسليغا بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق هوفنهايم بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض للخسارة داخل أرضه على يد فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة سقط في فخ التعادل بهدف لمثله خارج أرضه أمام مُضيفه فريق هيرتا برلين.