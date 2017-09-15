موعد مباراة شتوتغارت وفولفسبورغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق شتوتغارت بضيفه فريق فولفسبورغ يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ميرسيدس بينز أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن العودة للمسار الصحيح في الموسم الحالي، وذلك بعد الإنطلاقة المتعثرة لكلاهما، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيرهما والتي تأمل في عودة الأمجاد من جديد لفريقين سبق لهما وأن أحرزا لقب البوندسليغا.

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وعلى صعيد جدول ترتيب البوندسليغا يحتل فريق فولفسبورغ حالياً المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق شتوتغارت المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، وبالتالي فإن المباراة بينهما سوف تكون في غاية الأهمية وخاصة لآنها سوف تُساهم في إرتقاء أحدهما على مستوى جدول الترتيب وليس ذلك فحسب بل الإبتعاد أيضاً عن منطقة الخطر وعدم الدخول في الصراع من أجل تفادي الهبوط منذ بداية الموسم.

وكان فريق شتوتغارت قد بدأ مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق هيرتا برلين بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً صعباً داخل أرضه على حساب فريق ماينز بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة تعرض للخسارة خارج أرضه على يد فريق شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما على الجانب الآخر فكان فريق فولفسبورغ قد بدأ مشواره بتعرضه لخسارة قاسية داخل أرضه على يد فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب فريق أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة سقط في فخ التعادل بهدف لمثله داخل أرضه أمام فريق هانوفر.

وعقب هذه المباراة سوف يحل فريق شتوتغارت ضيفاً على نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما سوف يستقبل فريق فولفسبورغ نظيره فريق فيردر بريمن.