موعد مباراة لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يصطدم وصيف البوندسليغا في الموسم الماضي فريق لايبزيغ بضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يوم غداً السبت في موقعة نارية ومرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لايبزيغ المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من صدارة البوندسليغا، وخاصة وأن الفريق يتواجد حالياً في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 6 نقاط، أي أن كل ما يفصله عن عرش الصدارة نقطة واحدة فقط وبالتالي فإنه يُمكن أن ينتزعها في أي أسبوع من الأسابيع القادمة في حالة تعثر أصحاب المراكز ال 3 الأولى.

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وعلى الرغم من تعادل فريق لايبزيغ في لقائه الآخير الذي جمعه بضيفه فريق موناكو الفرنسي في يوم الأربعاء الماضي في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك من غير المتوقع أن يؤثر عليه كثيراً على الصعيد المحلي وخاصة وأن الفريق يُشارك للمرة الأولى في تاريخه في دوري الأبطال.

وكان فريق لايبزيغ قد بدأ مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق شالكة بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ولكنه سرعان ما إستعاد عافيته بشكل سريع للغاية وحقق فوزاً عريضاً داخل أرضه على حساب فريق فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية، ومن ثم حقق الفوز خارج أرضه على حساب فريق هامبورغ بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثالثة.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ أن يستعيد توازنه من جديد، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية داخل أرضه على يد فريق أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبالتالي فإن الفريق قد تراجع إلي المركز التاسع في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط، مما يؤكد على أهمية هذه المباراة في حالة أراد التقدم أكثر على مستوى الترتيب.