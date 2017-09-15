موعد مباراة كروتوني وإنتر في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل فريق إنتر ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كروتوني يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي باحثاً عن إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل البقاء على عرش الصدارة رفقة كلاً من حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وفريق نابولي، ويأتي ذلك في إطار سعي الفريق للعودة من جديد لإستعادة أمجاده الضائعة.

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ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يضمن عودته من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي إنتر ترغب بشدة في أن يُنافس فريقها على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعاقد النادي قبيل إنطلاقة الموسم مع المدرب المخضرم لوتشانو سباليتي والذي قام بتغيير العديد من الأشياء السلبية في الفريق.

وكان فريق إنتر قد بدأ مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي بطريقة مثالية للغاية، حيث حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب مُضيفه فريق روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على حساب ضيفه فريق سبال بهدفين مقابل لا شئ.

وبكل تأكيد يُعد فريق إنتر مرشحاً وبقوة للعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه من أمام مُضيفه المتواضع فريق كروتوني، حيث يحتل الآخير حالياً المركز الثامن عشر في ترتيب الكالتشيو ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط عقب مرور 3 جولات من عمر البطولة، وليس ذلك فحسب بل لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تسجيل أي هدف وفي المقابل إستقبلت شباكه 4 أهداف، مما يؤكد على أن هبوطه مع نهاية الموسم إلي دوري الدرجة الثانية لن يكون أمراً غريباً على الإطلاق.