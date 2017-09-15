موعد مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق روما لإستقبال نظيره فريق هيلاس فيرونا يوم غداً السبت في موقعة سهلة نسبياً على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه دي فرانشيسكو عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما فشل في تحقيق الإنتصار في أخر لقائين رسميين له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد المحلي تعرض للخسارة داخل أرضه على يد مُضيفه فريق إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من عمر الكالتشيو.

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وفي يوم الثلاثاء الماضي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن الفريق كان ينتظره مواجهة صعبة خارج أرضه في الجولة الثالثة أمام مُضيفه فريق سامبدوريا، ولكن المباراة تم تأجيلها حينها بسبب سوء الأحوال الجوية على أن يقوم الإتحاد الإيطالي لكرة القدم بتحديد موعدها فيما بعد.

وعلى صعيد جدول ترتيب الكالتشيو يحتل فريق روما حالياً المركز العاشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، والتي كان قد حققها عقب فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق أتالانتا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وكانت جماهير نادي روما تأمل في أن يتمكن فريقها من المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي، ولكن وعقب التغييرات العديدة التي تم حدوثها على فريق الذئاب في فترة الميركاتو الصيفي الماضي، أصبح الهدف الرئيسي لفريق روما الآن هو ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك لن يتحقق له إلا عن طريق إنهاء الكالتشيو في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار، مما يؤكد أن فريق الذئاب ينتظره العديد من التحديات الصعبة في بقية أطوار الموسم الحالي محلياً وأوروبياً.