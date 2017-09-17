ملخص مباراة الاهلى والترجى في دوري ابطال افريقيا 2017 : أهداف مباراة الأهلي والترجي التونسي أمس

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نتيجة وملخص اهداف مباراة الاهلى والترجى يوم السبت 16/9/2017 في دوري ابطال افريقيا 2017 ،موعد مباراة الأهلي والترجي مباشرة ،توقيت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي Al Ahly vs Esperance في دوري أبطال أفريقيا 2017 ،موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم، القنوات التي تنقل بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي، حيث يصطدم النادي الأهلي المصري بضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت في قمة عربية أفريقية نارية من العيار الثقيل والتي ستقام على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم، وسيدخل النادي الأهلي “المارد الأحمر” المواجهة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره على حساب ضيفه الثقيل والعنيد، وخاصة قبيل موقعة الإياب في نهاية شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رادس في أجواء في غاية الصعوبة، مما يُحتم على فريق الأهلي ضرورة تقديم أداء جيد ومحاولة حسم الأمور من موقعة الذهاب على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.القمة الأفريقية بين الأهلي والترجي بث مباشر يقودها طاقم تحكيمي من السنغال بقيادة الحكم مالانج دييدهيو الحكم الدولي الكبير, ففي ختام اليوم الأول ضمن مواجهات الذهاب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 تنقل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي مباشرة عبر الانترنت من خلال موقعنا مصر 365، والتي انطلقت منذ أربع ساعات بلقاء فيروفيارو دا بيرا أمام اتحاد الجزائر، يستضيف فريق الأهلي المصري، نظيره الترجي التونسي، في المباراة القوية والكبيرة، بل وقمة مباريات الدور، التي يستضيفها الأهلي ستاد برج العرب الليلة .

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ملخص مباراة الاهلي والترجي

ملخص واهداف مباراة الاهلي والترجي التونسي في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 بتعليق حفيظ دراجي .

قائمة النادي الاهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – حسين السيد – صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – عمرو السولية – أحمد الشيخ – صالح جمعة – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

خط الهجوم: عماد متعب – جونيور أجايي – وليد أزارو.

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أما على الجانب الآخر فيدخل فريق الترجي الرياضي المواجهة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي وهو في أفضل حالاته على جميع المستويات، فأبناء الدم والذهب تمكنوا من الفوز بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي، وفي فترة الصيف وتحديداً في شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2017 م تمكن فريق الترجي الرياضي من الفوز بلقب البطولة العربية للأندية.

ولم يكتفِ فريق الترجي الرياضي بذلك فمع انطلاقة الموسم الحالي تألق الفريق بشكل لافت للغاية في الدوري التونسي، حيث خاض الفريق حتى الآن 4 مباريات في المسابقة وفاز بها جميعاً مما جعله يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، وليس ذلك فحسب بل سجل الفريق 8 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

ولعل ما سيُعطي المارد الأحمر دافعاً معنوياً كبيراً هو أنه سيخوض المباراة وسط حضور كبير من جانب جماهيره التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على نتيجة اللقاء في نهاية المطاف، ومن جهته قام الكابتن حسام البدري بتحديد قائمة فريقه التي ستكون متواجدة في هذه المباراة.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والترجي Al Ahly vs Esperance في دوري أبطال أفريقيا 2017 ( كاف تشامبيونزليج )

تابع ملخص وأهداف مباراة الأهلي والترجي Al Ahly vs Esperance في دوري أبطال أفريقيا 2017 ( كاف تشامبيونزليج ) في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 بتعليق حفيظ دراجي , حيث استضاف ملعب الجيش في مدينة الإسكندرية معقل فريق الأهلي في مدينة برج العرب بمحافظ الإسكندرية بمصر مباراة قمة عربية ديربي شمال أفريقي يجمع الأهلي المصري علي ملعبه ووسط جمهوره مع الشقيق الترجي الرياضي التونسي في مواجهة تكررت كثير في مباريات أفريقيا في ديربي أفريقي قوي منتظر الليلة من الفريقين في برج العرب حيث يسعى المارد الأحمر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في الخروج بنتيجة المباراة وتحقيق الفوز للحصول علي نتيجة تأمنه قبل مباراة العودة وذلك ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 , ومن المقرر ان تنقل مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم مباشرة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت تونس .

موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم ..روابط بث مباشر مباراة الأهلي والترجي

مشاهدة مباراة الاهلى والترجى بث مباشر ،الاهلي والترجي، سوف تقام اليوم بمشيئة الرحمن السبت الموافق 16-9-2017، مباراة الاهلي والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلى والترجى يلا شوت اليوم ،وستنقل مباراة الاهلي والترجي اليوم عبر الوحده 21 HD في اصدارها الجديد بأحدث وأدق الكاميرات ذات الجودة العالية وستكون موزعة بشكل يكشف كافة آرجاء الملعب وستكون مباراة الاهلي والترجي اليوم من اخراج “خالد عبدالعاطي” وسيكون بث مباشر الاهلي والترجي علي شاشة قناة النيل الرياضية البث الأرضي، وسيبدأ المحللون من خلال استاد النيل بتحليل أداء فريقي الاهلي والترجي عقب مباراة اليوم التي ستجمع الفريقين في الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي هناك قناتان علي البث الأرضي للتلفزيون المصري وهما القناة الثانية الأرضية وقناة النيل الرياضية وهي أيضاً علي البث الأرضي.