موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يصطدم فريق الأهلي المصري بضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي يوم غداً السبت في قمة عربية أفريقية نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المارد الأحمر المواجهة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره على حساب ضيفه الثقيل والعنيد، وخاصة قبيل موقعة الإياب في نهاية شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رادس في أجواء في غاية الصعوبة، مما يُحتم على فريق الأهلي ضرورة تقديم أداء جيد ومحاولة حسم الأمور من موقعة الذهاب على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.

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ولعل ما سيُعطي المارد الأحمر دافعاً معنوياً كبيراً هو أنه سيخوض المباراة وسط حضور كبير من جانب جماهيره التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على نتيجة اللقاء في نهاية المطاف، ومن جهته قام الكابتن حسام البدري بتحديد قائمة فريقه التي ستكون متواجدة في هذه المباراة، وهي التي تكونت من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – حسين السيد – صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – عمرو السولية – أحمد الشيخ – صالح جمعة – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم: عماد متعب – جونيور أجايي – وليد أزارو

أما على الجانب الآخر فيدخل فريق الترجي الرياضي المواجهة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي وهو في أفضل حالاته على جميع المستويات، فأبناء الدم والذهب تمكنوا من الفوز بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي، وفي فترة الصيف وتحديداً في شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2017 م تمكن فريق الترجي الرياضي من الفوز بلقب البطولة العربية للأندية.

ولم يكتفِ فريق الترجي الرياضي بذلك فمع إنطلاقة الموسم الحالي تألق الفريق بشكل لافت للغاية في الدوري التونسي، حيث خاض الفريق حتى الآن 4 مباريات في المسابقة وفاز بها جميعاً مما جعله يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، وليس ذلك فحسب بل سجل الفريق 8 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.