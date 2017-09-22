موعد مباراة الاهلى والترجي القادمة في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2017

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، يواصل المارد الأحمر تحضيراته في مدينة رادس بتونس وذلك إستعداداً منه للمباراة المرتقبة التي ستجمعه بمُضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي يوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، علماً بأن المباراة سوف تُقام على أرضية الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي Al Ahly vs Esperance في دوري أبطال أفريقيا 2017، موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم، القنوات التي تنقل لمباراة الأهلي والترجي.

معلق مباراة الأهلي والترجي والقناة الناقلة للمباراة:-

سوف يكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق مباراة الأهلي والترجي، وذلك على شبكة قنوات بي إن سبورتس حيث سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة على القمر الصناعي نايل سات.

التشكيلة المتوقعة للأهلي في مباراته أمام الترجي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد الدين سمير – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – وليد سليمان – صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو

التشكيلة المتوقعة للترجي في مباراته أمام الأهلي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي – شمس الدين الذوادي – منتصر الطالبي – خليل شمام

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – أنيس البدري – سعد بقير

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

مقارنة بين الفريقين في أخر 4 مباريات رسمية في جميع المسابقات:-

حقق فريق الأهلي الفوز في لقائين له من أخر 4 مباريات وسقط في فخ التعادل في لقائين أخرين، علماً بأن المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الفوز حتى الآن في موسم 2017 – 2018 م، حيث خاض مباراة واحدة في الدوري المصري أمام فريق طلائع الجيش ومباراة أخرى في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي وتعادل في كلاهما

سجل فريق الأهلي 9 أهداف وإستقبلت شباكه 4 أهداف في أخر 4 مباريات رسمية له

حقق فريق الترجي الرياضي الفوز في 3 مباريات من أخر 4 مباريات وسقط في فخ التعادل في مناسبة واحدة فقط، علماً بأن جميع مبارياته كانت في الموسم الحالي 2017 – 2018 م وجاء الفوز في الدوري التونسي فيما كان التعادل أمام فريق الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سجل فريق الترجي الرياضي 8 أهداف وإستقبلت شباكه 4 أهداف في أخر 4 مباريات رسمية له

حلم التتويج بالثلاثية مع نهاية العام الحالي 2017:-

يحلم كلاً من فريق الأهلي وفريق الترجي الرياضي بالتتويج بالثلاثية مع نهاية العام الحالي 2017 م، حيث نجح فريق الأهلي تحت قيادة مدربه حسام البدري في التتويج في العام الحالي بلقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر، ليبقى بذلك أمامه لقب دوري أبطال أفريقيا ليُكمل الثلاثية التي تحلم بها جماهيره منذ فترة طويلة للغاية.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي في إضافة لقب دوري أبطال أفريقيا إلي بقية ألقابه التي حققها في العام الحالي، حيث فاز بلقب الدوري التونسي كما فاز أيضاً بلقب البطولة العربية للأندية.

وفي نهاية المطاف سيكون الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا حاضراً في مسابقة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل والذي سيُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم، وسيدخل النادي الأهلي “المارد الأحمر” المواجهة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره على حساب ضيفه الثقيل والعنيد، وخاصة قبيل موقعة الإياب في نهاية شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رادس في أجواء في غاية الصعوبة، مما يُحتم على فريق الأهلي ضرورة تقديم أداء جيد ومحاولة حسم الأمور من موقعة الذهاب على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.القمة الأفريقية بين الأهلي والترجي, ضمن مواجهات الإياب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 تنقل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي.

جماهير النادي الأهلي تُساند فريقها في مرانه الأخير على ملعب التتش قبل السفر إلي تونس:-

رحلة النادي الاهلي من القاهرة حتى وصوله إلي تونس لمواجهة الترجي:-