موعد مباراة سيلتك وروس كاونتي في الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق سيلتك لإستقبال نظيره فريق روس كاونتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية والكبيرة التي تعرض لها الفريق في يوم الثلاثاء الماضي داخل أرضه على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الرغم من أن هذه الخسارة كانت متوقعة بكل تأكيد، ولكن لا أحد من جماهير نادي سيلتك كان يأمل في في أن تكون بهذه القسوة وخاصة وأن المباراة تم إقامتها على ملعب سيلتك بارك، وبالتالي فإن الفرصة تبدو سانحة الآن أمام فريق سيلتك لمصالحة الجماهير الحزينة عن طريق تحقيق فوز عريض على حساب فريق روس كاونتي.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي يحتل فريق سيلتك حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 13 نقطة، ولكن الضغط عليه يُعتبر متواجداً نظراً لآن صاحب المركز الثاني فريق أبردين يمتلك في رصيده هو أيضاً 13 نقطة، أما الفريق الضيف روس كاونتي فيتواجد في المركز التاسع في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط.

هذا وينتظر فريق سيلتك في بقية أطوار الشهر الحالي مباريات في غاية الصعوبة، حيث سيحل ضيفاً على نظيره فريق دندي يونايتد في إطار كأس الرابطة الإسكتلندية، كما سيحل ضيفاً على غريمه التقليدي فريق غلاسكو رينجرز في موقعة ديربي الأولد فيرم وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسكتلندي.

ومن المقرر أيضاً أن يحل ضيفاً على نظيره فريق أندرلخت البلجيكي وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ستكون أخر مباراة لفريق سيلتك في الشهر الحالي حينما يستقبل فريق هيبرنيان على أرضية ملعب سيلتك بارك وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسكتلندي.