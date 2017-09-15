موعد مباراة ليفانتي وفالنسيا في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره وجاره فريق ليفانتي يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين في ديربي مدينة فالنسيا على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فالنسيا المواجهة تحت قيادة مدربه مارسلينو غارسيا تورال عازماً على الحفاظ على ذات الأداء الرائع الذي قدمه منذ إنطلاقة الموسم الحالي، فعلى الرغم من أن فريق الخفافيش لم يتمكن سوى من تحقيق فوز وحيد في الليغا وتعادل في لقائين، إلا أن ذلك يُعد أمراً جيداً للغاية بالنسبة لجماهيره لما واجه فريقها من إختبارات في غاية الصعوبة.

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حيث فاز فريق فالنسيا في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق لاس بالماس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية عاد بتعادل ثمين للغاية بهدفين لمثلهما من خارج أرضه من أمام مُضيفه وحامل اللقب فريق ريال مدريد، وفي الجولة الثالثة فرض التعادل السلبي بدون أهداف على ضيفه الثقيل والعنيد فريق أتليتكو مدريد.

مما يؤكد أن الفريق يمر بفترة أكثر من رائعة ولا شك أن ستكون أكثر روعة في حالة تمكن من الفوز بموقعة الديربي أمام جاره فريق ليفانتي، علماً بأن فريق فالنسيا يحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب الليغا ويمتلك في رصيده 5 نقاط، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه فريق ليفانتي والذي يحتل بدوره المركز الثامن متفوقاً على جاره بفارق الأهداف.

وبالتالي فإن المباراة سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين وخاصة بالنسبة لفريق فالنسيا، في حالة أراد الصعود إلي مقدمة جدول الترتيب والإقتراب أكثر من المقاعد الأوروبية حتى تكون الفرصة سانحة أمامه من أجل المشاركة إما في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو في مسابقة الدوريي الأوروبي في الموسم المقبل، وهو الهدف الرئيسي لفريق فالنسيا مع نهاية الموسم الحالي في طريق إعادة النادي إلي أمجاده الضائعة منذ سنوات ليست بعيدة كثيراً عن ذكريات أي عاشق لنادي فالنسيا.