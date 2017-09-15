موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق خيتافي يوم غداً السبت في موقعة معقدة نسبياً على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للتتويج باللقب في نهاية المطاف وإستعادته بعدما خطفه منه الغريم فريق ريال مدريد في الموسم الماضي.

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ولكن ومع إنطلاقة الموسم الحالي يبدو أن الفريق الكتالوني عازماً بشكل كبير على نسيان خيبته في الموسم الماضي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي وربما أبرز دليل على ذلك هو فوزه العريض في موقعة القمة التي جمعته بضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إنطلاقة مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد جدول ترتيب الليغا يحتل الفريق الكتالوني حالياً الصدارة مناصفة مع صاحب المركز الثاني فريق ريال سوسيداد ويمتلك كلاً منهما في رصيده 9 نقاط، مما يُحتم على فريق البارسا ضرورة تحقيق الفوز في حالة أراد الإستمرار على عرش الليغا لأسبوع أخر، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب إرنيستو فالفيردي يُدرك جيداً أن مواجهة فريق خيتافي في مدريد يُعد أمراً في غاية الصعوبة.

وخاصة وأن فريق خيتافي يُقدم مستوى مميز نوعاً ما مع إنطلاقة الموسم الحالي، مما جعله يتواجد في المركز العاشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، والتي كان قد جمعها من خلال تعادله سلبياً بدون أهداف في الجولة الأولى خارج أرضه أمام مُضيفه فريق أتليتك بيلباو، وأيضاً من خلال فوزه في الجولة الثالثة خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ليغانيس بهدفين مقابل هدف واحد، فيما كانت الخسارة الوحيدة التي تعرض لها في الجولة الثانية على يد ضيفه فريق إشبيلية بهدف وحيد مقابل لا شئ.