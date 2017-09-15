موعد مباراة أتليتكو مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أتليتكو مدريد لإستقبال نظيره فريق ملقا يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الأتليتي الجديد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الروخي بلانكوس المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على كسر عقدة التعادلات التي أصبحت تُطارد الفريق في إنطلاقة الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعقب مرور 4 مباريات رسمية من عمر موسم فريق الأتليتي حتى الآن فاز الفريق في مباراة واحدة وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

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وعلى صعيد جدول ترتيب الليغا يحتل فريق أتليتكو مدريد حالياً المركز السادس ويمتلك في رصيده 5 نقاط، مما يُحتم عليه ضرورة تحقيق الإنتصار في حالة أراد الدخول من جديد في أجواء الصراع على لقب الليغا الإسبانية، وخاصة وأن المتصدر حالياً فريق برشلونة يسير منذ مطلع الموسم الحالي كالقطار السريع الذي لا يتوقف أبداً إلا حينما يصل لمحطته الآخيرة.

وعلى صعيد الليغا كان فريق أتليتكو مدريد قد بدأ مشواره بالتعادل بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مُضيفه فريق جيرونا في الجولة الأولى في مفاجأة من العيار الثقيل، وفي الجولة الثانية إستعاد عافيته وحقق فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق لاس بالماس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ولكنه عاد للسقوط من جديد في فخ التعادل وهذه المرة سلبياً بدون أهداف أمام مُضيفه فريق فالنسيا في الجولة الثالثة.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع أن يفوز فريق الروخي بلانكوس في مباراته ضد ملقا، وخاصة وأن المباراة تُعد تاريخية نظراً لآنها ستكون المباراة الإفتتاحية لملعبه الجديد مما سيجعل كافة عناصر الفريق يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وربما ما يجعل الأمور أسهل أن فريق ملقا لم يتمكن من الحصول أي نقطة حتى هذه اللحظة من عمر الليغا.