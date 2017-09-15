موعد مباراة فيروفياريو وإتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يحل فريق إتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره المغمور فريق فيروفياريو من موزمبيق يوم غداً السبت، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إتحاد العاصمة المواجهة عازماً على العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه، ولم لا العودة بالفوز من أمام منافس يبدو أنه سيكون في غاية السهولةـ ولعل أبرز دليل على ذلك أنه وجد نفسه متأهلاً إلي هذا الدور صدفة بعدما تم إستبعاد كلاً من فريق الهلال السوداني وغريمه فريق المريخ السوداني من المسابقة على يد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وبالتالي فإن فريق إتحاد العاصمة يُعتبر أمام فرصة مثالية من أجل وضع قدم له في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، ولكن وفي الوقت ذاته لا يجب عليه الإستهانة بمنافسه مهما كان ضعيفاً وإلا حدثت المفاجأة التي لا يتوقعها أي أحد، وربما ما يُعطي فريق فيروفياريو حافزاً كبيراً قبيل هذه المباراة أنه لم يتعرض إلي أي هزيمة على أرضه في دور المجموعات من عمر المسابقة.

حيث أجبر فريق الهلال على التعادل السلبي بدون أهداف، كما أجبر فريق النجم الساحلي التونسي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما حقق الفوز على حساب فريق المريخ بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة في موقعة الذهاب مع بقاء الأفضلية لصالح فريق إتحاد العاصمة نظراً لكونه سيخوض موقعة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد تألق في دور المجموعات بشكل لافت للغاية، حيث تأهل كمتصدراً للمجموعة الثانية والتي كانت تضم أيضاً كلاً من أهلي طرابلس الليبي وفريق الزمالك المصري وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي، وعلى مستوى النقاط تمكن من جمع 11 نقطة والتي حققها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادله في لقائين وفي مقابل ذلك تعرض إلي خسارة واحدة فقط، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل 12 هدفاً وإستقبلت شباكه 5 أهداف في 6 مباريات.