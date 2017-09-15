موعد مباراة هلال الأُبيض ومازيمبي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يصطدم فريق هلال الأُبيض السوداني بضيفه الثقيل فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هلال الأُبيض المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره على حساب فريق عريق على الصعيد الأفريقي مثل فريق مازيمبي، وخاصة وأن موقعة الإياب سوف تكون في غاية الصعوبة لكونها سوف تُقام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى ملعب مازيمبي المعروف بصعوبته على أي فريق عربي مهما كان إسمه.

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ويُعد تواجد فريق هلال الأُبيض في هذا الدور من عمر المسابقة الأفريقية مستحقاً بكل تأكيد، وذلك عطفاً على النتائج المميزة التي حققها في دور المجموعات من عمر المسابقة، حيث تأهل إلي الدور الربع النهائي عن طريق إحتلاله للمركز الثاني في مجموعته الثالثة، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق زيسكو يونايتد الزامبي وفريق سموحة المصري وفريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي، علماً بأن فريق هلال الأُبيض خسر صدارة المجموعة لصالح فريق زيسكو يونايتد بفارق الأهداف فقط بعدما تساوى كلاً منهما ب 10 نقاط في رصيده.

ونجح فريق هلال الأُبيض في حصد نقاطه العشرة من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراة أخرى وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في لقائين، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل الفريق السوداني 6 أهداف وإستقبلت شباكه 5 أهداف.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق مازيمبي حامل لقب هذه المسابقة في نسخة العام الماضي أن يتمكن من الفوز بها للموسم الثاني على التوالي، وخاصة وأنه يمتلك كل الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك الهدف على الرغم من أنها تُعد خيبة أمل كبرى لجماهيره بعدم التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ولكن ذلك لن يمنعها أيضاً من مطالبة فريقها بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وتأجيل التفكير في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حتى نسخة العام المقبل 2018 م.